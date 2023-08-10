МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Деловые связи между Китаем и Россией в условиях сложной ситуации в мире набирают обороты, заявил в четверг советник-посланник посольства КНР в России Сунь Вэйдун. Китай резко нарастил экспорт автомобилей в январе-июле

"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху непрерывно развиваются на новом, высоком уровне", — сказал Сунь Вэйдун в ходе церемонии открытия китайского визового центра в Москве.

"Тесные обмены между Китаем и Россией на высоком уровне непрерывно придают мощную динамику развития двусторонних отношений. В условиях сложной и переменчивой международной и политической ситуации, деловое сотрудничество между Китаем и Россией набирает обороты вопреки всем тенденциям", — добавил он.

Дипломат напомнил, что в 2022 году товарооборот между двумя странами достиг исторической отметки в более 190 миллиардов долларов, увеличившись на 29,3%.

"С января по июль текущего года товарооборот между двумя странами составил 134,1 миллиарда долларов, что заложило прекрасный фундамент для реализации цели поставленной главами двух государств по достижению годового товарооборота отметки в 200 миллиардов долларов", — добавил китайский дипломат.