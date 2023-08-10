МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Коллапса российской экономики из-за санкций не произошло: внешняя торговля РФ сейчас находится на рекордном уровне, пишет финская Kauppalehti. Финны получили "смертельный удар" без туристов из России, рассказывают СМИ

Экспорт товаров и услуг вырос до 628 миллиардов долларов в 2022 году (до этого рекорд был в 2013 году — 590 миллиардов долларов). Сейчас внешняя торговля находится на допандемийном уровне, пишет газета. Страны Запада всеми силами пытаются разрушить дела Москвы: сократили и продолжают сокращать свою торговлю с ней как могут. Но разрушить не удалось, благодаря не западным партнерам.

Крупнейший торговый партнер России теперь Китай. Впервые это произошло в сентябре 2022 года, а уже в мае этого года доля Пекина превышает 40 процентов от общего объема внешней торговли России. К примеру, Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай в 2023 году, обогнав в этом вопросе Саудовскую Аравию.

Если бы Поднебесная снизила импорт из России, то у Москвы сразу уменьшились бы шансы на дальнейшее продолжение конфликта. И США, ЕС и другие союзники Киева очень на это надеялись, ведь Пекин играет сейчас главную роль в пополнении бюджета России. Но их надежды и реальность не совпадают. Недавно в Джидде прошли переговоры по конфликту России и Украины. Главный итог встречи —Китай поддерживает формат таких встреч и ждет продолжения. Европе грозит более сильная рецессия, чем в 2008 году, пишет СМИ

Евросоюз, несмотря на введенные санкции, также продолжает внешнеторговые отношения с Москвой, его доля превышает 10 процентов по итогам мая 2023 года. Вероятно, Индия и Турция скоро станут для Москвы важнее, чем ЕС: импорт в Россию из Турции (входит в НАТО) вырос в четыре раза, а российский экспорт в Индию возрос в пять раз, отмечает издание.

По данным финского института BOFIT, СВО привносит проблемы в экономику России, но в целом она уже оправилась от спада после введения санкций Западом в прошлом году. По последним прогнозам, в 2023 году возможен рост ВВП на 0,5-1,5 процентов. И эти цифры выглядят лучше, чем ожидания по росту ВВП в Финляндии, резюмирует издание.

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