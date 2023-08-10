МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз России повысит прогноз по экспорту зерна на 2023-2024 сельскохозяйственный год с текущего в 55 миллионов тонн, если прогнозы по валовому сбору вырастут, сообщил журналистам глава министерства Дмитрий Патрушев. Продовольственная инфляция в России незначительная, заявил Патрушев

"Если говорить о мировой продовольственной безопасности, Россия всегда вносила вклад в этом направлении. В прошлом году мы экспортировал беспрецедентный объем зерна — 60 миллионов тонн. Такого еще не было в истории нашей страны", — сказал Патрушев.

"В этом году планируем экспортировать — (исходя — ред.) из наших видов на урожай порядка 55 миллионов тонн. Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта", — отметил министр.

Минсельхоз оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн. Источник рассказал об устных гарантиях для России в рамках зерновой сделки

ЗЕРНО ДЛЯ АФРИКИ

По словам Патрушева, Россия в ближайшее время безвозмездно поставит шести странам Африки от 25 до 50 тысяч тонн зерна.

"Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах, и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн", — сообщил он журналистам.

По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. "Я думаю, в ближайшее время эти поставки будут осуществлены", — добавил Патрушев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия — Африка" заявил, что Россия, несмотря на санкции, наращивает поставки сельхозпродукции в страны Африки — за первые шесть месяцев текущего года направлено почти 10 миллионов тонн зерна.