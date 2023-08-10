МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июля показали рост на 3,2% в годовом выражении против 3% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в США в 2023 году

Таким образом, инфляция ускорилась впервые с июня 2022 года.

В месячном выражении потребительские цены в США за июль выросли на 0,2% после роста также на 0,2% месяцем ранее.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали ускорения годового показателя до 3,3%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,2%.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 4,7% с 4,8% в июне, а в месячном составила 0,2%, как и в июне.

Цены на продовольствие в США в июле увеличились на 0,2%, на энергоносители — на 0,3%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 4,9%, на энергоносители — упали на 20,3%.