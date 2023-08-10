МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Решение Джо Байдена прекратить добычу урана на месторождении в Аризоне станет крупным подарком российскому лидеру Владимиру Путину — ведь теперь США попадут в еще более сильную зависимость от поставок из России, пишет The Wall Street Journal. Запад все перепутал: российская экономика приберегла сюрприз

Решиться на запрет добычи урана на крупнейшем месторождении в стране Байдену помог Закон о древностях от 1906 года. Согласно этому документу, президент США имеет право на выделение федеральных земель под национальные парки и заповедники. Этим правом в свое время воспользовался Барак Обама, запретив разработку миллионов гектаров нефтяных месторождений. Но на урановые залежи не осмелился покуситься даже он, пишет издание.

Дело в том, что США в значительной степени зависимы от поставок урана из третьих стран — около 95 процентов необходимого для их АЭС топлива приходится импортировать. Прежде всего, поставки идут из Казахстана и Канады, но Россия находится на третьем месте. На текущий момент российский импорт составляет 12 процентов от используемого США урана.

"Новый национальный заповедник — пятый за время правления Байдена — приведет к тому, что найти замену урану из России США станет еще труднее. Владимир Путин будет благодарен", — пишет издание.

Тем временем на территории размером 4 тысячи гектаров в Аризоне займутся сохранением священного для коренных народов Америки ландшафта, а также реализацией климатической и экологической повестки Байдена, заявили в Белом доме.

Против добычи урана выступают индейские племена, которые утверждают, что это отравляет питьевую воду в родниках и колодцах. Это утверждение официально опровергла Геологическая служба США еще в 2021 году — по ее оценкам, вода в источниках соответствует федеральным стандартам, несмотря на то, что уран в тех местах добывают десятилетиями.

Очевидно, президент Байден не видит возможности одновременно охранять окружающую среду и вести разработку полезных ископаемых, хотя добывающие компании успешно совмещают обе эти функции. Прогрессивисты стремятся максимально запретить в США добычу, в том числе, никеля и лития, без которых переход к чистой энергетике невозможен. Но это приведет лишь к тому, что добыча переместится в страны, не столь тщательно следящие за экологической повесткой, делает вывод СМИ.

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