ТИРАСПОЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Кишинев намерен взимать плату за таможенное оформление экспорта и импорта, а также экологический сбор с экономических агентов Приднестровья, заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). Годовая инфляция в Молдавии в июле несколько замедлилась

Ранее стало известно о намерении молдавской стороны с 10 августа возобновить практику взимания с экономических агентов ПМР таможенных платежей за оформление экспортно-импортных операций, отмененных по итогам переговоров в 2014 году.

"Речь идёт не только о намерении взимать плату за таможенное оформление экспорта и импорта, но и о пресловутом экологическом сборе, который Кишинёв требует с ряда ключевых промышленных предприятий Приднестровья", — сказал начальник главного внешнеполитического управления министерства иностранных дел ПМР Дмитрий Паламарчук.

Дипломат ПМР также отметил, что теперь передвижение товаров в Приднестровье и из непризнанной республики будет облагаться оплатой со ставками 0,1% по экспорту и 0,4% по импорту от таможенной стоимости грузов. Средства будут поступать в бюджет Молдавии. По подсчётам министерства экономического развития ПМР, ежегодные выплаты приднестровских экономических агентов в бюджет Молдавии только по этой расходной статье могут достичь 3-4 миллионов долларов США.

"Вопрос связан с нарушением имеющихся договорённостей и требует срочных консультаций. Кишинёв отказывается от встречи профильных специалистов, предлагая перенести её на вторую половину сентября, и на следующий день публикует изменения, ухудшающие положение приднестровских предприятий. Такая абсурдная позиция является экономическим измерением гибридной войны Молдовы против Приднестровья", — отметил Паламарчук. Власти Молдавии денонсировали соглашения с СНГ в области энергетики

Он также добавил, что МИД Приднестровья расценивает данный шаг Кишинева как "факт разрушения договорённости как преднамеренный удар по переговорному процессу и коммерческим интересам приднестровских предприятий, которые понесут существенные издержки". Внешнеполитическое ведомство ПМР направило обращения в адрес молдавской стороны и другим участникам переговорного формата "5+2" по данной проблеме. "Если молдавская сторона будет уклоняться от диалога, мы искренне рассчитываем на вмешательство посредников и их содействие в том, чтобы стороны могли обсудить насущные проблемы и не допустить выхода ситуации из-под контроля". – подытожил Паламарчук.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь — как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.