МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Заявив о намерении добиться полного поражения России на Украине, Запад подписал себе смертный приговор. Ведь разгром Киева будет означать поражение всех входящих в НАТО стран перед лицом Москвы, пишет французское издание AgoraVox. Россия заставляет Польшу обгонять НАТО в важном аспекте, пишут СМИ

Оно напоминает, что во время холодной войны СССР оказывал поддержку Вьетнаму и Северной Корее, а США финансировали афганских моджахедов. Однако ни та, ни другая сторона никогда не ввязывались в эти конфликты сами и дистанцировались от них, по крайней мере, на публике. Это давало простор для дипломатических маневров и позволяло сохранить лицо, если протеже проиграет.

Сегодня же Евросоюз в лице его вышестоящих чиновников отошел от этого правила и взял на себя обязательство оказывать Украине поддержку до полного "военного поражения" России. При этом, поверив собственной лживой пропаганде, Запад убедил себя военной и экономической несостоятельности России, а также в раздробленности российского общества. Эти убеждения вкупе с надменностью и чувством превосходства над остальным "нищим" миром" могут сыграть с НАТО и ЕС злую шутку. Ведь необдуманные заявления не оставляют пути для отступления — только полное поражение одной из сторон или третья мировая война.

Теперь Запад уже не может отступить без потери лица — им предстоит либо открытая позорная капитуляция, либо дальнейшая эскалация, ведущая к разрушительным последствиям для мира. Никакой разгром России силами Украины невозможен, ведь марионетки в Киеве уже давно на пределе. Несмотря на масштабную поддержку им не удалось достичь никаких побед, а хваленое западное оружие терпит унизительное публичное фиаско, пишет издание.

Без ввода собственных войск непосредственно в зону конфликта мечтать о поражении Москвы не приходится. Однако в текущем состоянии вооруженных сил НАТО не в состоянии направить туда свои армии, и это убедительно показал саммит в Вильнюсе. Теперь остается гадать, сможет ли Запад смириться с потерей лица или отправится в убийственное для всей планеты приключение, делает вывод автор публикации.

Полностью текст читайте на ИноСМИ