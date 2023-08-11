МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. ВВП Великобритании во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос в годовом выражении на 0,2%, а в квартальном — не изменился, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Путин оценил вклад строительной отрасли в ВВП страны

Официальная статистика будет опубликована национальным статистическим бюро страны (Office for National Statistics, ONS) в пятницу, 11 августа, в 9.00 мск.

В то же время ONS выпустит данные о промышленном производстве в стране. Аналитики предполагают, что в июне показатель вырос на 0,1% в месячном выражении и сократился на 1,1% в годовом.

В 17.00 мск ожидается публикация предварительной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что в августе показатель сократился до 71 пункта с 71,6 пункта в июле.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company выпустит недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 августа их число сократилось на 4 — до 525 агрегатов.