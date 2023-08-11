МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Российская экономика адаптировалась к текущим вызовам и показывает устойчивый рост, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Разрушить не удалось: финны разочарованы подъемом российской экономики

"Мы обсудим сегодня дальнейшее развитие нашей экономики. Она адаптировалась к текущим вызовам, показывает достаточно устойчивый рост, что особо значимо, с опорой на внутренний спрос", — сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Мишустин отметил, что это происходит прежде всего благодаря ранее принятым решениям властей в координации с ЦБ.

"По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года — уже на 4,6%", — добавил он.

Динамика в промышленном производстве по итогам первого полугодия прибавила порядка 2,5%, добавил премьер.

"Ну здесь, вы знаете, главный вклад внесли обрабатывающие производства. Там рост превысил 6%. Если брать отдельно июнь, то этот показатель достиг 13% в годовом выражении", — отметил Мишустин.

Кроме того, глава правительства призвал сохранить высокие темпы роста в экономике, обеспечив внутренний спрос отечественными товарами и услугами. По его словам, для этого власти продолжат реализовывать меры, направленные на увеличение занятости, повышение эффективности экономики, инвестактивности.