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2023
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Аналитик назвал последствие ускорения роста британской экономики
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Ускорение роста экономики Великобритании, вероятно, будет означать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии, считает экономист T.Rowe Price Томаш Виладек... ПРАЙМ, 11.08.2023
макроэкономика, экономика, новости, великобритания, цб, экономический рост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ускорение роста экономики Великобритании, вероятно, будет означать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии, считает экономист T.Rowe Price Томаш Виладек.
Валовой внутренний продукт Великобритании в июне увеличился на 0,5%, превысив прогнозы в результате роста производства в обрабатывающей промышленности. Это указывает на то, что попытки Банка Англии обуздать инфляцию путем повышения процентных ставок и ослабления спроса работают не так эффективно, как ожидалось, говорит Виладек.
"Возможно, ужесточение пока было недостаточным или оно действует со значительной задержкой", — предполагает он.
Даже если данные по инфляции, ожидаемые на следующей неделе, будут ниже прогнозов, Банку Англии, вероятно, придется вновь повышать ставки, добавляет он.