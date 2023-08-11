МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ускорение роста экономики Великобритании, вероятно, будет означать дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Банка Англии, считает экономист T.Rowe Price Томаш Виладек. Великобритания расширила санкции против белорусских предприятий

Валовой внутренний продукт Великобритании в июне увеличился на 0,5%, превысив прогнозы в результате роста производства в обрабатывающей промышленности. Это указывает на то, что попытки Банка Англии обуздать инфляцию путем повышения процентных ставок и ослабления спроса работают не так эффективно, как ожидалось, говорит Виладек.

"Возможно, ужесточение пока было недостаточным или оно действует со значительной задержкой", — предполагает он.

Даже если данные по инфляции, ожидаемые на следующей неделе, будут ниже прогнозов, Банку Англии, вероятно, придется вновь повышать ставки, добавляет он.