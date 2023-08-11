МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Конфликт на Украине развязал новую борьбу между странами — за газ, пишет турецкая Cumhuriyet. Сегодня можно выявить четыре зоны добычи "голубого топлива" вокруг Турции, которую хотят сделать газовым хабом. Это Россия, страны Каспия (Азербайджан и Туркмения), Персидский залив (Иран и Катар) и Восточное Средиземноморье (Египет и Израиль).

Европа сегодня самый близкий и крупный рынок для экспорта природного газа, но с начала военного конфликта на Украине, начался передел рынка газопоставщиков. Россия сократила поставки газа в Евросоюз, при этом Вашингтон сильно содействовал этому сокращению путем политического шантажа. При этом США, отчасти заполнили хранилища Европы своим дорогим сжиженным газом, добавляет газета.

Кроме того, обнаружены новые запасы газа в Восточном Средиземноморье, а страны Персидского залива наладили коммуникации между собой. Это также привело к изменению глобального энергобаланса, в частности, в газополитический баланс между Европой и Азией.

Украинский кризис открыл для Анкары возможности в этом отношении, и для нее важно стать частью системы перетока газа между странами с запасами газа и ЕС. Москва предложила создать газовый хаб в Турции, что означает, она будет не только логистическим центром при транспортировке, но и газовым хранилищем — это дало бы Анкаре преимущества, например, участвовать в ценообразовании.

Но пока прогресса в этом вопросе еще нет, как и окончательного решения. Россия же пытается выстроить новое партнерство между Россией и Ираном, который также хочет построить газовый хаб в Ассалуйе (юг Ирана) в сотрудничестве с Россией, Туркменией и Катаром.

Издание отмечает, что даже два хаба справятся с потребностями, и Россия также станет выгодоприобретателем от них. Один будет работать на Европу, второй на Азию, а координация двух проектов выльется в коллективную выгоду для производителей. Хаб в Иране важен для России, Ирана, Катара и Туркмении, для проводки их газа. Хаб в Турции, кроме России, нужен еще Израилю и Египту, и Азербайджану.

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