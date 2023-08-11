МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Запад давно является заемщиком у Нигера, но продолжает грабить страну, пишет алжирская Al Shorouk. Запад в бешенстве: еще один союзник перешел к России, пишут СМИ

На протяжение десятилетий Франция, Великобритания, США и другие страны не помогали африканскому континенту, а выгодно для себя использовали, создавали войны, которые использовали в своих целях.

Сегодня пришел конец иллюзии помощи Запада. "Кто кому помогает?", задается вопросом автор статьи.

Нигер никогда официально не давал в долг Европе и США, но они должны сотни миллиардов долларов. Запад расхищал богатства африканской страны, оккупировали страны и делали их население рабами. Франция утверждает, что ее помощь Нигеру была около 119,2 миллиона евро в 2022 году.

Помощь, о которой твердит Франция, составила всего около 119,2 миллиона евро в 2022 году. Энергетическая Orano (ранее Areva) оплатила только 5,5 процентов добычи урана в Нигере (150 миллиона евро плюс сто миллионов евро налогов). Остальные запасы стоимостью свыше 10 миллиардов долларов ежегодно просто разграблялись.

Жители Нигера неоднократно протестовали и требовали изменить это положение. В ответ на это западные страны устраивали так называемые "халяльные" перевороты против президентов Амани Диори (1974 год) и Мамаду Танджа (2010 год), которые совершали попытки противостоять разграблению Нигера.

Издание утверждает, что сегодня понятно, что террористические группировки в Сахеле — дело рук Франции, Великобритании и США, которые готовят почту чтобы построить свои военные базы и следить за регионом. Они хотят разграбить бывшие колониальные страны, этому свидетельствует резкое появление ИГИЛ*, "Аль-Каиды"*, "Боко Харам"* и других террористических организаций сразу после Второй войны в Персидском заливе. Прощайте, санкции. Бывшая колония нанесла Европе удар в спину

Африканцы понимают, что на континенте существует "бизнес" войны и знают, что войны в Руанде, Либерии, Ливии и Судане дело рук Запада. Теперь он покушается на Сахель и другие африканские страны. И сейчас самое время, чтобы сказать, кто спонсирует терроризм и почему.

Сотрудничество Глобального Севера и Глобального Юга оказалось мифом: Север не только занимается расхищением богатств Юга, но и подстрекает молодежь взять в руки оружие. Правда сейчас молодежь Африки уже не верит в европейский гуманизм, резюмирует издание.

* террористическая организация, запрещенная в РФ

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