МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Июльский сигнал Банка России означает высокую вероятность повышения ключевой ставки в сентябре, с момента его публикации вероятность не снизилась, в том числе из-за того, что инфляция идет по верхней границе прогнозного диапазона в 5,-6,5%, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Годовая инфляция во Франции в июле продолжила снижение

Банк России на заседании 21 июля повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил свой сигнал, отметив, что по-прежнему допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления. Тогда же ЦБ обновил прогноз инфляции, и теперь ждет ее по итогам года на уровне 5-6,5%.

"По вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал 21 июля, что допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании. Наверное, последние три недели данных, которые мы получили с того момента, показывают, что инфляция идет в верхней половине диапазона, так что вероятность этого повышения точно не снизилась", — сказал он в ходе пресс-конференции.

Ранее в пятницу Заботкин также повторил сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях ЦБ.