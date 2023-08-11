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Российские экспорт и импорт вернулись к уровням 2021 года
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Среднемесячные показатели товарного экспорта и импорта России в первой половине текущего года вернулись к уровням двухгодичной давности, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, новости, россия, импорт, экспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Среднемесячные показатели товарного экспорта и импорта России в первой половине текущего года вернулись к уровням двухгодичной давности, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в первом полугодии текущего года Россия экспортировала товаров в среднем на 34,5 миллиарда долларов в месяц, а в аналогичный период 2021 года — на 34,7 миллиарда.
При этом стоимость среднемесячного импорта в исследуемый период немного превышает уровень 2021 года — почти 25 миллиардов долларов по сравнению с 23,4 миллиарда.
В то же время в прошлом году в среднем в месяц страна экспортировала почти в 1,5 раза больше — на 51 миллиард долларов, а импортировала на 16% меньше — на 21,1 миллиарда в месяц.
Наименьший объем экспорта в текущем году наблюдался в феврале — лишь 30,4 миллиарда долларов. Одновременно в феврале был и самый маленький импорт — на 22,6 миллиарда. При этом уже в марте и экспорт, и импорт достигли максимальных в первом полугодии значений — 40,8 миллиарда и 27,7 миллиарда долларов соответственно.