МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Среднемесячные показатели товарного экспорта и импорта России в первой половине текущего года вернулись к уровням двухгодичной давности, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. МЭА оценило выручку России от нефтяного экспорта

Так, в первом полугодии текущего года Россия экспортировала товаров в среднем на 34,5 миллиарда долларов в месяц, а в аналогичный период 2021 года — на 34,7 миллиарда.

При этом стоимость среднемесячного импорта в исследуемый период немного превышает уровень 2021 года — почти 25 миллиардов долларов по сравнению с 23,4 миллиарда.

В то же время в прошлом году в среднем в месяц страна экспортировала почти в 1,5 раза больше — на 51 миллиард долларов, а импортировала на 16% меньше — на 21,1 миллиарда в месяц.

Наименьший объем экспорта в текущем году наблюдался в феврале — лишь 30,4 миллиарда долларов. Одновременно в феврале был и самый маленький импорт — на 22,6 миллиарда. При этом уже в марте и экспорт, и импорт достигли максимальных в первом полугодии значений — 40,8 миллиарда и 27,7 миллиарда долларов соответственно.