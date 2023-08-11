ВАШИНГТОН, 11 авг — ПРАЙМ. США ввели новые антироссийские санкции, они затронут юридическое и четыре физических лица, следует из размещенного Министерством финансов страны документа. Большинство россиян считают, что санкции не влияют на их образ жизни

Отмечается, что под ограничения попадают бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Германи Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Активы этих лиц будут заморожены, говорится в документе. Кроме того, подчеркивает Минфин США, подсанкционным организациям и предпринимателям запрятят заключать сделки с резидентами.