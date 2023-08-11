ВАШИНГТОН, 11 авг — ПРАЙМ. США ввели новые антироссийские санкции, они затронут юридическое и четыре физических лица, следует из размещенного Министерством финансов страны документа.

Люди в центре города

Большинство россиян считают, что санкции не влияют на их образ жизни

Отмечается, что под ограничения попадают бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Германи Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

Активы этих лиц будут заморожены, говорится в документе. Кроме того, подчеркивает Минфин США, подсанкционным организациям и предпринимателям запрятят заключать сделки с резидентами.