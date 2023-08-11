2023-08-11T17:30:00+03:00
2023-08-11T17:35:14+03:00
2023-08-11T17:30:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230811/841408882.html
США расширили список санкций против России
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https://россиясегодня.рф
США ввели новые антироссийские санкции, они затронут юридическое и четыре физических лица, следует из размещенного Министерством финансов страны документа. Отмечается, что под... ПРАЙМ, 11.08.2023
экономика, новости, россия, сша, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 11 авг — ПРАЙМ. США ввели новые антироссийские санкции, они затронут юридическое и четыре физических лица, следует из размещенного Министерством финансов страны документа.
Отмечается, что под ограничения попадают бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Германи Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
Активы этих лиц будут заморожены, говорится в документе. Кроме того, подчеркивает Минфин США, подсанкционным организациям и предпринимателям запрятят заключать сделки с резидентами.