МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Росстат представил предварительную оценку роста экономики РФ за второй квартал 2023 года — в годовом выражении рост ВВП ускорился до 4,9% с 1,9% в первом квартале 2023 года.

"Индекс физического объема ВВП во втором квартале 2023 года относительно второго квартала 2022 года по предварительной оценке составил 104,9%", — сообщает ведомство.

Предварительная оценка ВВП за второй квартал 2023 года основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Наибольший рост зафиксирован в пассажирообороте (+19,8%), оптовой торговле (+12,5%) и обрабатывающих производствах (+11,3%). Также рост показали строительство (+9,8%), розничная торговля (+9,0%), сельское хозяйство (+2,9%) и добыча полезных ископаемых (+1,1%).

Публикация первой оценки ВВП за второй квартал состоится 8 сентября, она будет учитывать поступившие от респондентов уточнения данных и дополнительную информацию от министерств, ведомств и Банка России.

Банк России ранее оценил рост ВВП страны во втором квартале в 4,8% в годовом выражении. Минэкономразвития прогнозирует, что рост ВВП России в 2023 году составит 1,2%. При этом в начале августа глава министерства Максим Решетников сказал, что экономика РФ точно вырастет по итогам года более чем на 2%. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития оценило рост ВВП в России по итогам первого полугодия в 1,4%.