МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Новый транспортный коридора "Север-Юг" из России в Индию выключит Европу из логистики между РФ и Азией и станет альтернативой Суэцкому каналу. Когда это произойдет и что нужно для восстановления древнего торгового пути "из варяг в персы"? Рубль споткнулся о роковой август: доллар торжествует

В обход Европы

Идея обойти Европу в торговых отношениях России и Азии далеко не новая. Короткий путь через Каспийское море и Иран с выходом в Персидский залив и дальше в Индию напрашивается давно — стоит лишь взглянуть на карту. Частично он функционировал еще в советские времена, когда немало товаров по ленд-лизу шли через Иран, а затем по железной дороге вдоль Каспия.

Однако на полную мощь маршрут не работал из-за отсутствия железной дороги между городами Решт-Астара. Санкции подтолкнули строительство, в мае этого года Россия и Иран подписали необходимые документы. Ввод участка в строй ожидается к 2028 году. Тогда торговый маршрут, о котором начали задумываться еще в царской России, заработает в полную силу.

Сделать это раньше не позволяли тесные связи с Европой, ведь все товары из Азии в Россию и страны ЕС шли через контролируемый США Суэцкий канал. На него приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота. Формально канал принадлежит Египту, но по указке из Вашингтона его могут в любой момент закрыть — для всех судов или только для "избранных". В этом случае торговый флот вынужден будет огибать Африку или идти Северным морским путем. В обоих случаях это увеличит время в пути и расходы на логистику.

Чтобы избежать этого варианта, было решено довести старый советский маршрут до логического кольца. Коридор "Север-Юг" длиной 7,2 тысячи километров свяжет Санкт-Петербург с индийским портом Мумбаи и пройдет по территории ряда стран, в том числе Ирана, Азербайджана, Казахстана, Туркмении.

"В перспективе он может стать ключевым коннектором между Азией и Европой, что существенно упрочит геополитические позиции России в условиях санкционного давления", — убежден и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

Кроме того, коридор может обеспечить новые альтернативные маршруты поставки товаров на перспективные зарубежные рынки стран Азии и Африки. Сейчас это возможно, например, через Турцию и Китай, но там тоже есть определенные проблемы.

Похоронить Суэц

Даже если Суэцкий канал не закроют для судов из России, Ирана и прочих стран, которые тоже могут попасть под санкции, коридор "Север-Юг" окажется выгоднее для бизнеса. Сегодня маршрут из Азии в Россию в обход Европы через Средиземное море занимает 30-40 дней, при этом возможны непрогнозируемые серьезные задержки.

"Еще жив в памяти сухогруз, который в марте 2021 года сел на мель и на неделю парализовал Суэц. Потери мировой торговли тогда составляли порядка 10 миллиардов долларов в день", — напомнил политолог, эксперт КГ "Полилог" Александр Хазариди. Это захват. Европа блокирует российский товар, без которого будет беда

Очевидно, что Россия и страны Ближнего Востока и Азии и из-за устаревшего и не соответствующего потребностям торговли Суэца, и из-за геополитических конфликтов нуждаются в альтернативном логистическом пути.

Проект "Север-Юг" позволил бы сильно сократить срок доставки грузов из государств "Глобального Юга" не только в Россию и из России, но в и Европу. А это весьма интересует индийских, китайских, турецких и азербайджанских партнеров.

"Для России торговля с ЕС сегодня не принципиальна, но возможность сокращения сроков доставки контейнеров в Европу — аргумент для российских партнеров", — уверен политолог.

По его словам, еще со времен позднего СССР у отечественной элиты не хватало политической воли лоббировать создание этого коридора. Рынки Азии и Ближнего Востока развивались, но не так стремительно, поэтому Россию интересовали в меньшей степени.

"Главным же фактором было нежелание ссориться с Европой и США, которые и по сей день не хотят терять монополию на перевозки после запуска альтернативного пути в обход Суэца", — полагает специалист.

Хождение за три моря

Сегодня проект получил вторую жизнь. Его вернули в повестку, продвигают его и постоянно держат руку на пульсе, напоминая о его преимуществах как отечественному бизнесу, так и игрокам из дружественных стран.

Пока эти игроки прощупывают возможные риски и издержки, но проект предполагает сократить длительность доставки до 10 дней (в три-четыре раза быстрее Суэцкого маршрута). А любое сокращение логистических сроков — это сокращение издержек для крупных компаний.

По мнению Хазариди, властям России сейчас нужно постоянно актуализировать статус, показывать, что проект живой, имеет потенциал, а перевозки через Россию эффективны и безопасны за счет развитой транспортной инфраструктуры. Европа не у дел, США бессильны: Суэцкому каналу готовят замену

Поэтому сначала все-таки придется тратить государственные деньги, а уже потом, к примеру, в рамках ближайших саммитов БРИКС ждать вложений от инвесторов из стран азиатского региона,

"Политическое решение есть, теперь мяч на стороне финансового блока и дипломатии, которые бы смогли окончательно убедить дружественные страны поддержать запуск коридора на полную мощность", — подытожил эксперт.

Конечно, сложностей на пути реализации глобального маршрута не миновать — это и санкционные ограничения, и дипломатическая напряженность в отношениях стран-участников, и недостаточно развитая транспортная инфраструктура Ирана. Если все это удастся преодолеть, то древний торговый путь "из варяг в персы" получит второе рождение.