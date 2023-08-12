МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Российская экономика может вернуться к уровню до начала СВО на Украине уже в 2024 году по мере адаптации страны к последствиям санкций Запада, пишет Bloomberg. Рост ВВП России ускорился во втором квартале текущего года

В пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о развитии экономики России сообщил, что ВВП страны в первом квартале 2023 года увеличился на 1,5%, а во втором — уже на 4,6%.



Но, как отмечает автор публикации, стремление российских властей к расширению мобилизации может свести на нет экономические цели Москвы. Поэтому Кремль может перейти к более избирательным мерам по призыву людей — чтобы их отсутствие не слишком сильно ощущалось на месте работы.

При этом Bloomberg напомнил, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон, который повышает призывной возраст с 27 до 30 лет и запрещает получившим повестку о призыве гражданам, выезжать из страны. Аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков считает, что эти помогут провести "целевую мобилизацию", которая позволит выполнить задачи СВО без создания нехватки рабочей силы, что, в свою очередь, даст возможность экономике достичь уровня, наблюдавшегося до февраля 2022 года, к середине-концу 2024-го.

Как утверждается в публикации, данные по ВВП России свидетельствуют, что вопреки предсказании о затяжном спаде экономика страны увеличивается уже четыре квартала подряд после первоначального сокращения год назад более чем на 4%. Повышение расходов на оборону способствовало росту промышленного производства, а потребительский спрос, отмечает агентство, набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы.

Однако, невзирая на рост экономики, курс рубля поднимается к отметке 100 рублей за доллар. По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ослабление рубля во многом объясняется ухудшением условий внешней торговли. В то время как импортные потоки остаются стабильными, ограничения на продажу Россией энергоносителей, в том числе потолок цен на нефть, установленный странами G7, негативно отразились на доходах сраны от экспорта, пишет Bloomberg.

По прогнозу Банка России, в 2023 году темп прироста ВВП составит 1,5-2,5%. При этом отмечается, что объем выпуска продукции в большинстве отраслей, ориентированных на внутренний спрос, достиг или уже превысил показатели, зафиксированные до начала СВО на Украине. При этом прогнозируется, что в 2024 году рост составит 0,5-2,5%, а в 2025-м — 1-2%.