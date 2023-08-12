МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Розничные цены на дизельное топливо в России могут скоро по темпам роста догнать инфляцию, хотя с начала года они увеличиваются в четыре раза медленнее, а дальнейшее развитие ситуации на топливном рынке будет зависеть от действий властей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Инфляция в России идет по верхней половине прогноза, заявил Заботкин

"Сейчас есть некоторая "задержка" с ростом цен на "дизель" на заправках: при уровне инфляции в 3,4% с начала года рост розничных цен на этот вид топлива составил всего 0,8%. Такое отставание связано с избытком дизтоплива и соответствующим падением оптовых цен на него в начале года из-за введенных Западом внешнеторговых ограничений. Поэтому сейчас вполне можно ожидать постепенного увеличения роста цены в рознице до текущего уровня инфляции", — сказал замдиректора центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Сергей Колобанов.

Тем временем биржевая цена дизельного топлива за прошедшую рабочую неделю поднялась на 7,3%, а с начала августа — на 13,6% и превысила рекордные 64 тысячу рублей за тонну. В текущем месяце она уже восемь раз обновляла исторические рекорды. При этом, по данным Росстата, цены на заправках пока растут умеренно, с 1 по 7 августа — на 0,17%.

По оценкам Минэкономразвития, инфляция в стране по итогам года должна составить 5,3%, ЦБ РФ ждет ее в районе 5-6,5%.

Минэнерго РФ, комментируя один из первых рекордов цены дизтоплива на бирже неделю назад, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление. Позднее министерство добавило, что считает рост цен на моторное топливо на заправках в стране временным и проводит ежесуточно следит за ситуацией.

ПОЧЕМУ РАСТЕМ

По оценкам зампредседателя правления ассоциации "Надежный партнер" Дмитрия Гусева, один из факторов роста биржевой цены на дизтопливо — сезонный, сейчас активен спрос со стороны сельхозпроизводителей. Уже начата уборочная компания, в скором времени начнется и посевная, также еще идет сезон отпусков.

Но, кроме того, Гусев видит и системные факторы, в частности, снижение с сентября на 50% демпферных выплат нефтяникам и ослабление рубля, что увеличивает привлекательность экспортной альтернативы.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс. Документ в том числе корректирует топливный демпфирующий механизм, подразумевающий выплаты из госбюджета при разнице внутренних и экспортных цен на топливо. Поправки на 50% сокращают субсидии нефтяным компаниям с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман отметил, что дополнительные факторы этого — высокая устойчивость российского нефтяного экспорта к санкциям и ремонт нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Колобанов считает, что биржевая цена дизтоплива не вырастет больше, чем до 66 тысяч рублей за тонну. Это, по его словам, связано с тем, что на бирже есть некая средняя индикативная цена, которая на текущий год установлена в размере 55 тысяч рублей за тонну. "Сейчас биржевая цена на 13,6% превышает эту величину. Когда превышение достигнет 20%, выплаты по демпферу компаниям прекратятся", — пояснил эксперт.

При этом таких значительных темпов роста в рознице, как на бирже, аналитики не ожидают. Это, как пояснил Колобанов, связано с наличием "джентльменской" договоренности власти с основными игроками — нефтяными компаниями, что рост розничных цен будет в рамках инфляции. И независимые игроки топливного рынка также вынуждены работать в этих ценовых границах, даже если их прибыльность из-за высоких оптовых цен становится минимальной.

Но, по мнению Гусева, "пока рентабельность АЗС по "дизелю" достаточная", поэтому биржевые рекорды вряд ли в той же мере отразятся на рознице.

А ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ

Когда весной начался рекордный рост цен на бензин Аи-92 и Аи-95, Минэнерго РФ сначала выносило нефтяникам рекомендации увеличить поставки на внутренний рынок, а затем принялось за конкретные действия, которые, в том числе, коснулись и дизтоплива.

Правительством было подписано постановление об увеличении с 1 сентября минимального норматива продаж бензина с нынешних 12% до 13%, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Был также опубликован сопутствующий совместный приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ и Минэнерго.

Кроме того, в конце июля профильное министерство сообщило, что рассматривает составление списка экспортеров бензина из России как одну из мер пресечения "серого" экспорта. А вице-премьер РФ Александр Новак поддержал такую инициативу.

Гусев считает, что для того, чтобы дать соответствующий эффект, норматив на бирже должен быть больше — 20-25%. Так уже делает "Роснефть", которая сообщала РИА Новости в июне, что ее поставки на биржу превышают норматив на 195%.

По мнению Кауфмана и Колобанова, правительство может прибегнуть к более радикальным мерам, например, квотированию или запрету экспорта нефтепродуктов.

"Но, с другой стороны, "нефтянка" — главная бюджетоформирующая отрасль, поэтому снижать ее доходы, и, таким образом, отчисления в бюджет, надо с большой осторожностью. И поиском этого баланса правительство занимается уже не один десяток лет", — заметил Колобанов.

Впрочем, эксперты успокаивают, что цены на дизтопливо могут немного стабилизироваться, когда закончится летний сезон высокого спроса. И даже если в отдельные моменты розничные цены будут обгонять темпы инфляции, к концу года они будут не выше ее уровня.