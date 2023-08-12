МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило увеличение субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" ("Госкорпорация по ОрВД") на финансовое обеспечение функционирования в условиях санкций, сообщается на сайте кабмина.

"Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.

Правительство РФ уже одобряло выделение "Госкорпорации по ОрВД" средств на поддержку в условиях санкций в декабре 2022 года (6 миллиардов рублей) и в мае 2023 года (5 миллиардов).