2023-08-12T13:07:20+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230812/841413316.html
Кабмин увеличил субсидии "Госкорпорации по ОрВД"
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Правительство России на заседании в четверг одобрило увеличение субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного... ПРАЙМ, 12.08.2023
экономика, новости, правительство рф, россия, санкции, госкорпорация по орвд
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг одобрило увеличение субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" ("Госкорпорация по ОрВД") на финансовое обеспечение функционирования в условиях санкций, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", — говорится в сообщении.
Правительство РФ уже одобряло выделение "Госкорпорации по ОрВД" средств на поддержку в условиях санкций в декабре 2022 года (6 миллиардов рублей) и в мае 2023 года (5 миллиардов).