МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз США в августовском отчете повысил оценку экспортного потенциала пшеницы РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до 48 миллиона тонн, что на 0,5 миллиона тонн выше оценок, приведенных в июльском отчете, следует из материалов. "Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

Согласно материалам, прогноз экспортного потенциала российской пшеницы в новом сезоне повышен до 48 миллионов тонн с предыдущей оценки 47,5 миллиона тонн (ей также предшествовала более низкая оценка, 46,5 миллиона). Прогноз валового сбора пшеницы в РФ тогда по-прежнему оценивается в 85 миллионов тонн (без учета новых регионов РФ).

Прогноз урожая кукурузы снизился до 14,6 миллиона тонн с 16,3 миллиона тонн в предыдущем отчете, оценка экспортного потенциала прежняя – 4,2 миллиона тонн. Ожидания валового сбора в РФ ячменя снижены до 19,1 миллиона тонн с 19,6 миллиона, экспортного потенциала – сохранены на уровне 4,6 миллиона.

Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн.

По оценке USDA, в целом в мире валовый сбор пшеницы может составить 793,373 миллиона тонн (месяцем ранее он оценивался в 796,666 миллиона тонн. Мировой урожай кукурузы оценивается в 1,214 миллиарда тонн (до этого – 1, 224 миллиарда), ячменя – в 142,643 миллиона тонн (до этого — 145,755 миллиона тонн).