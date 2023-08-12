ПАРИЖ, 12 авг — ПРАЙМ. Объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4 процента за полтора года из-за роста цен, сообщает в субботу телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции (Insee). В Вильнюсе после саммита НАТО обнаружили необычную пропажу

"С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4 процента, такого никогда не было с 1980 (года — ред.), когда Insee начал собирать эти данные", — передает телеканал.

Отмечается, что в статистических данных учитывалось как количество закупаемых продуктов, так и ассортимент приобретаемой продукции.

"Из-за инфляции французы изменили свои потребительские привычки: наблюдается переориентирование на скидки, сниженные цены и торговые марки ритейлеров", — говорится в материале канала.

Национальный институт статистики Франции сообщал, что рост цен на продовольственные товары, хоть и оказался по итогам июля в годовом выражении меньшим, чем в июне, все равно остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр и яйца, растительное масло.

В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около двух процентов по итогу будущего года.