МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство Испании утвердило кандидатуру заместителя премьер-министра Надии Кальвиньо для выборов на пост председателя Европейского инвестиционного банка Евросоюза, передает газета Pais со ссылкой на неназванные источники из испанского правительства. В Германии захотели вернуть "благословение" России

"Правительство Педро Санчеса официально утвердило в пятницу кандидатуру исполняющей обязанности заместителя премьера Надии Кальвиньо, чтобы возглавить одно из крупнейших финансовых учреждений в мире (Европейский инвестиционный банк — ред.)", — рассказали Pais неназванные правительственные источники.

Как отмечает издание, выборы на пост председателя банка должны официально пройти в октябре. Испания уже начала вести переговоры с акционерами банка, странами- членами ЕС, чтобы получить необходимую поддержку для кандидатуры Кальвиньо.

"На следующей неделе 17 августа состоится формальная регистрация кандидатур, и назначение (Надии Кальвиньо — ред.)… будет согласовано на неформальном Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС (Ecofin)…15 и 16 сентября", — отмечает газета.

Как подчеркивает Pais, кандидатура будет официально принята банком в октябре.