2023-08-12T20:07:47+03:00
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Испания выбрала нового председателя Европейского инвестбанка ЕС, пишет СМИ
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Правительство Испании утвердило кандидатуру заместителя премьер-министра Надии Кальвиньо для выборов на пост председателя Европейского инвестиционного банка Евросоюза, передает... ПРАЙМ, 12.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, испания, инвестбанк, ес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Правительство Испании утвердило кандидатуру заместителя премьер-министра Надии Кальвиньо для выборов на пост председателя Европейского инвестиционного банка Евросоюза, передает газета Pais со ссылкой на неназванные источники из испанского правительства.
"Правительство Педро Санчеса официально утвердило в пятницу кандидатуру исполняющей обязанности заместителя премьера Надии Кальвиньо, чтобы возглавить одно из крупнейших финансовых учреждений в мире (Европейский инвестиционный банк — ред.)", — рассказали Pais неназванные правительственные источники.
Как отмечает издание, выборы на пост председателя банка должны официально пройти в октябре. Испания уже начала вести переговоры с акционерами банка, странами- членами ЕС, чтобы получить необходимую поддержку для кандидатуры Кальвиньо.
"На следующей неделе 17 августа состоится формальная регистрация кандидатур, и назначение (Надии Кальвиньо — ред.)… будет согласовано на неформальном Совета по экономическим и финансовым вопросам ЕС (Ecofin)…15 и 16 сентября", — отмечает газета.
Как подчеркивает Pais, кандидатура будет официально принята банком в октябре.