БЕРЛИН, 12 авг — ПРАЙМ. Российский предприниматель Алишер Усманов подал иск в Федеральный конституционный суд Германии, так как считает, что на фоне обысков на яхте Dilbar в Бремене были нарушены его права на неприкосновенность жилища, сообщила газета Welt am Sonntag. "Всех предупреждаю". Кулеба неожиданно высказался о конфликте на Украине

Издание ссылается на 67-страничный документ иска, который имеется в его распоряжении. Уточняется, что Усманов подал жалобу в суд Карлсруэ из-за ордера на обыск, выданного судом Мюнхена, на основании которого, в частности, была обыскана яхта Dilbar в порту Бремена.

Федеральный конституционный суд подтвердил газете, что жалоба на ордер на обыск была получена и в настоящее время рассматривается.

ЕС 28 февраля прошлого года включил Усманова в санкционные списки. Позже стало известно, что бизнесмен обжаловал эти санкции в суде ЕС в Люксембурге. Немецкие СМИ сообщали ранее о заморозке части имущества, переданного Усмановым в семейные трасты. Так, с яхты Dilbar изъяли 30 картин известных художников, среди которых есть работа русского и французского экспрессиониста Марка Шагала.

Как пояснили тогда РИА Новости в пресс-службе федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, сама яхта не конфискована, но использовать ее нельзя: речь идет о "замораживании экономических ресурсов", что влечет за собой "предотвращение использования", в том числе "для продажи, аренды или залога", а также "запрет на утилизацию".