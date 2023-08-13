2023-08-13T14:19:00+03:00
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Пожар на складе в Подмосковье локализован
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Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Площадь пожара на складе с удобрениями в... ПРАЙМ, 13.08.2023
экономика, новости, россия, подмосковье, раменское
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
"Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2700 квадратных метров", — сказали в ведомстве.