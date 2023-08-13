МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. "Без лишнего шума". В США возмущены новым союзником России

Площадь пожара на складе с удобрениями в подмосковном Раменском увеличилась до 2,7 тысячи квадратных метров, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Пожар на складе в Подмосковье локализован на площади 2700 квадратных метров", — сказали в ведомстве.