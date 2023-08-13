2023-08-13T14:46:19+03:00
2023-08-13T14:46:49+03:00
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Спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье
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. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи... ПРАЙМ, 13.08.2023
экономика, новости, россия, пожар, подмосковье, раменское
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ.
"В 14:29 ликвидация открытого горения", — сказали в ведомстве.