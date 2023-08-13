МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе с удобрениями в подмосковном Раменском потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС РФ. "Без лишнего шума". В США возмущены новым союзником России

Спасатели локализовали пожар на площади 2,7 тысячи "квадратов" на складе в подмосковном Раменском, сообщали ранее в пресс-службе МЧС РФ.

"В 14:29 ликвидация открытого горения", — сказали в ведомстве.