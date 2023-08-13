2023-08-13T16:33:46+03:00
2023-08-13T16:33:46+03:00
2023-08-13T16:33:46+03:00
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В Зимбабве раскрыли объем накопленных алмазов благодаря системе роялти
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Резервный банк Зимбабве накопил около 300 тысяч каратов алмазов, собранных в рамках системы роялти, которая требует от горнодобывающих компаний выплачивать 50% лицензионных... ПРАЙМ, 13.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, зимбабве, резервный банк австралии, роялти, алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Резервный банк Зимбабве накопил около 300 тысяч каратов алмазов, собранных в рамках системы роялти, которая требует от горнодобывающих компаний выплачивать 50% лицензионных отчислений в виде переработанных минералов, заявил глава резервного банка Джон Мангудья.
"С момента введения этой политики (лицензионных отчислений — ред.) мы собрали около 300 000 каратов алмазов, а наши запасы золота составляют около 350 килограммов. Это означает, что в наших резервах находится золота на 20 миллионов долларов", — заявил Мангудья газете Sunday Mail.
Как отмечает издание, горнодобывающие компании, добывающие драгоценные полезные ископаемые, обязаны передавать продукты переработки в качестве частичной выплаты лицензионных отчислений правительству в рамках инициативы, направленной на создание запасов в Зимбабве.