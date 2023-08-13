МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Цены производителей картофеля в РФ ниже на 23,5%, заметно подешевели масло и соль, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. "Без лишнего шума". В США возмущены новым союзником России

Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.

"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — сообщили в пресс-службе.

Также они упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом, если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%.

"Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.