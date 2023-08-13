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Картофель в России подешевел почти на четверть
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Цены производителей картофеля в РФ ниже на 23,5%, заметно подешевели масло и соль, сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и... ПРАЙМ, 13.08.2023
сельское хозяйство, рынки, экономика, новости, россия, цены, картофель, минсельхоз
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Цены производителей картофеля в РФ ниже на 23,5%, заметно подешевели масло и соль, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Средняя стоимость обеда, состоящего из мясных котлет и картофельного пюре, в июле составила 254,54 рубля, что стало максимумом с июня прошлого года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата.
"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", — сообщили в пресс-службе.
Также они упали на сливочное и подсолнечное масло — за год на 1,8% и 13,8% соответственно. Соль за год подорожала всего на 3,5%: при этом, если посмотреть динамику с начала текущего года, то цена снизилась на 0,2%.
"Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции", — добавили в пресс-службе.