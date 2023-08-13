ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Решение властей США разблокировать активы Ирана в размере шести миллиардов долларов в рамках соглашения об обмене заключенными приведет к росту террористических операций на Ближнем Востоке и простимулирует амбиции Тегерана в части приобретения ядерного оружия, заявил в воскресенье председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас). В США раскрыли, что Россия устроила Зеленскому на передовой

"Мы ведь говорим о 6 миллиардах, верно? Шесть миллиардов долларов. При (экс-президенте США) Бараке Обаме в Иран были отправлены 400 миллионов долларов наличными и самолеты. Послушайте, я хочу вернуть этих американцев домой больше, чем кто-либо, и один из них представляет собой особенно большую ценность, я согласен с этим. Однако мы должны смотреть на ситуацию трезво", — сказал Маккол в эфире телеканала Fox News.

По его утверждению, переданные Ирану средства послужат финансовой поддержкой для "проводимых Тегераном прокси-войн, террористических операций", а также "подпитают его стремление как можно скорее заполучить ядерное оружие".

"Сейчас они вновь заговорили о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (по иранской ядерной программе), что, на мой взгляд, ведет к легальному приобретению Ираном ядерной бомбы", — допустил Маккол.

В четверг газета New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что Иран и США пошли на сделку по обмену заключенными, в соответствии с достигнутой договоренностью Тегеран также получит доступ к замороженным активам на шесть миллиардов долларов для использования в гуманитарных целях.