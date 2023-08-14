МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Финляндии в национальной и иностранной валютах на уровне "АА+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. В Финляндии запретили "Яндексу" передавать данные клиентов такси Yango

Краткосрочные РДЭ страны в обеих валютах остались на отметке "F1+", рейтинг странового потолка — на уровне "AAA".

"Рейтинги Финляндии на уровне "AA+" поддерживаются очень высокими показателями управления, высоком доходом на душу населения, членством в еврозоне и сильной позицией пенсионной системы по активам", — комментируют аналитики агентства свое решение.

В то же время Fitch отмечает, что уровень госдолга страны будет оставаться выше медианных значений "AA" и "AAA", и, как ожидается, продолжит расти, при этом потенциальные темпы роста экономики Финляндии низки.

Аналитики агентства прогнозируют некоторое снижение ВВП страны по итогам текущего года. При этом в дальнейшем снижение инфляции и рост заработных плат поддержат реальные доходы, считает агентство, отмечая также улучшение деловых настроений, что благоприятно для инвестиций. В следующем году Fitch ожидает роста ВВП Финляндии на 1,3% и в 2025 году — на 1,2%, для обоих значений драйвером роста станет внутренний спрос.