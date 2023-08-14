МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило суверенные кредитные долгосрочные рейтинги Грузии в национальной и иностранной валютах на отметке "BB", прогноз стабильный, сообщается в релизе агентства. Fitch сохранило рейтинг Финляндии на уровне "АА+"

Краткосрочные рейтинги в то же время остались на уровне "B".

"Несмотря на наши прогнозы замедления экономики в Грузии в текущем году, туризм, иммиграция и финансовый приток, главным образом из России, будут поддерживать рост реального ВВП на по-прежнему высоком уровне в 6,1%", — комментируют аналитики агентства.

Согласно данным S&P, годом ранее рост ВВП страны составлял 10,1%. Как ожидает агентство, затем рост замедлится до 4,5% и 4,2% в 2024 и 2025 годах соответственно, а в 2026 году составит 4,3%. В то же время инфляция в 2023 году прогнозируется на отметке 2,4% после 11,9% в прошлом году, затем показатель поднимется до 3,2% в следующем году, а в 2025-2026 годах составит по 3%, сообщается в релизе.

Агентство в то же время отмечает и сохранение негативных для рейтинга рисков, в том числе связанных со снижением притока финансовых средств, сложной внешней макроэкономической ситуацией и, в долгосрочной перспективе, возможностью ослабления институциональных сдержек и противовесов.

Стабильный прогноз отражает продолжающийся устойчивый экономический рост Грузии, говорится в релизе, а также более высокие показатели фискальной политики и платежного баланса, которые, как прогнозирует S&P, сохранятся в течение следующих 12 месяцев.