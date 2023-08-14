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Инфляция в Финляндии в июле немного ускорилась
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Инфляция в Финляндии в июле немного ускорилась до 6,5% с 6,3% регистрируемых в июне, сообщает в понедельник статистическое ведомство страны. "Потребительские цены в июле больше... ПРАЙМ, 14.08.2023
валюта, рынки, экономика, новости, финляндия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 авг — ПРАЙМ. Инфляция в Финляндии в июле немного ускорилась до 6,5% с 6,3% регистрируемых в июне, сообщает в понедельник статистическое ведомство страны.
"Потребительские цены в июле больше всего выросли за счет увеличения средней процентной ставки по жилищным кредитам, потребительским кредитам и цен на электроэнергию по сравнению с прошлым годом", — указано в сообщении.
Экономист Юхо Кескинен из ипотечного кредитного бюро Hypo отмечает в комментарии, что стоимость жилья выросла на 10,7% в июле по сравнению с прошлым годом.
"Последние данные о ценах показывают, что проценты по ипотечным кредитам выросли почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, когда 12-месячный Euribor (Европейская межбанковская ставка предложения — лежит в основе большинства договоров по ипотеке в Финляндии) был немного выше одного процента вместо нынешних четырех. Одно только изменение процентных ставок объясняет более 2 процентных пунктов июльского уровня инфляции", — написал Кескинен в социальных сетях.
По предварительным данным, инфляция в еврозоне в июле 2023 года составила 5,3%, против 5,5% в июне, уточняют в статистическом ведомстве.