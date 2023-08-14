МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Поставщики уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться, рассказал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. В АКОРТ назвали последствия введения "честных ценников"

"Порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями, диалог по формированию цены будущих поставок ведется на системной основе. Сети действительно получают сейчас уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться", — заявил он.

Караваев также подчеркнул, что текущие объемы поставок и складские запасы полностью удовлетворяют спрос на этот продукт, представленный в широком ценовом диапазоне на полках.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5-12% из-за роста стоимости основных ингредиентов.

После этого Минсельхоз РФ сообщил, что этого продукта в стране достаточно и выбора по разным ценам тоже. Там также отметили, что цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для майонеза — сейчас существенно ниже, чем годом ранее.