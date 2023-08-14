МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Платежная система PayPal назначила Алекса Крисса на должность президента и генерального директора компании с 27 сентября 2023 года, следует из пресс-релиза компании. Kraft Heinz назначила нового главу компании

"Сегодня компания PayPal Holdings объявила о том, что совет директоров назначил руководителя компании Intuit Алекса Крисса на должность президента и генерального директора с 27 сентября 2023 года. С этой даты Крисс также войдет в состав совета директоров", — говорится в сообщении.

На должности главы компании Крисс сменит Дэна Шульмана (Dan Schulman), который руководил ей в течение восьми лет. Шульман останется в совете директоров компании до следующего годового собрания акционеров в мае 2024 года.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.