2023-08-14T17:25:07+03:00
2023-08-14T17:25:07+03:00
2023-08-14T17:25:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230814/841435355.html
PayPal назначил нового гендиректора компании
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Платежная система PayPal назначила Алекса Крисса на должность президента и генерального директора компании с 27 сентября 2023 года, следует из пресс-релиза компании. "Сегодня... ПРАЙМ, 14.08.2023
финансы, экономика, технологии, новости, сша, paypal
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Платежная система PayPal назначила Алекса Крисса на должность президента и генерального директора компании с 27 сентября 2023 года, следует из пресс-релиза компании.
"Сегодня компания PayPal Holdings объявила о том, что совет директоров назначил руководителя компании Intuit Алекса Крисса на должность президента и генерального директора с 27 сентября 2023 года. С этой даты Крисс также войдет в состав совета директоров", — говорится в сообщении.
На должности главы компании Крисс сменит Дэна Шульмана (Dan Schulman), который руководил ей в течение восьми лет. Шульман останется в совете директоров компании до следующего годового собрания акционеров в мае 2024 года.
PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.