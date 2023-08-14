МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в понедельник, инвесторы ждут публикации данных о розничных продажах в стране, следует из данных торгов и комментариев аналитика. Индекс Мосбиржи закрепляется выше 3200 пунктов

По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones увеличивался на 0,01%, до 35 285,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 13 721,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 4 478,88 пункта.

Во вторник будет опубликована информация о розничных продажах в США, объем которых, согласно прогнозам, в июле вырос на 0,4% к июню. По словам экспертов, хорошая статистика может быть одним из сигналов того, что американской экономике удалось избежать рецессии.

"Более сильные, чем ожидалось, розничные продажи, могут укрепить мысль о том, что американская экономика "приземлилась на четыре лапы" и избежала рецессии в условиях цикла агрессивного ужесточения Федрезерва", — цитирует портал MarketWatch старшего аналитика Swissquote Ипек Озкардескаю (Ipek Ozkardeskaya).

В среду на этой неделе трейдеры будут оценивать протокол июльского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.