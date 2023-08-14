2023-08-14T18:11:37+03:00
2023-08-14T18:11:37+03:00
2023-08-14T18:11:37+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230814/841436018.html
Объем наличных в обращении в России впервые превысил 18 триллионов рублей
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Объем наличных в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций в РФ впервые превысил 18 триллионов рублей, составив на 1 августа 18,194 триллиона против... ПРАЙМ, 14.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, цб, россия, наличные
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем наличных в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций в РФ впервые превысил 18 триллионов рублей, составив на 1 августа 18,194 триллиона против 17,797 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России.
Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа составил 25,078 триллиона рублей после 24,929 триллиона на 1 июля. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 149 миллиардов рублей, или на 0,6%.
Основную часть денежной базы в широком определении, помимо наличных в обращении, составили корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,966 триллиона), обязательные резервы (271,3 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,646 триллиона рублей).