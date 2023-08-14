МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Объем наличных в обращении с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций в РФ впервые превысил 18 триллионов рублей, составив на 1 августа 18,194 триллиона против 17,797 триллиона на 1 июля, сообщил Банк России. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Объем денежной базы РФ в широком определении по состоянию на 1 августа составил 25,078 триллиона рублей после 24,929 триллиона на 1 июля. Таким образом, за месяц показатель увеличился на 149 миллиардов рублей, или на 0,6%.

Основную часть денежной базы в широком определении, помимо наличных в обращении, составили корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России (3,966 триллиона), обязательные резервы (271,3 миллиарда) и депозиты кредитных организаций в Банке России (2,646 триллиона рублей).