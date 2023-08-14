МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на фоне укрепляющегося доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет в ожидании новых макроэкономических данных из Китая

По состоянию на 18.04 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,05 доллара, или на 0,31%, до 1 940,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,55% — до 22,617 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 103,19 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Инвесторы могут оценивать слабые экономические данные из Китая, которые демонстрируют замедление экономического роста страны. Экспорт из КНР в июле упал на 14,5% в годовом выражении, а импорт — на 12,4%. Индекс потребительских цен (CPI), основной показатель потребительской инфляции, по итогам июля сократился на 0,3% в годовом выражении.

Американская валюта является альтернативой золоту как "надежному активу", в который вкладываются инвесторы, желающие уйти от рисков. Котировки доллара и драгоценного металла зачастую обратно пропорциональны.