МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Банк России во вторник может повысить ключевую ставку на 1,5-2 процентного пункта, доведя ее до 10-10,5% годовых, при этом более значительного повышения не требуется из-за отсутствия рисков для финансовой стабильности, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

Банк России ранее в понедельник объявил, что 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке. Сейчас она составляет 8,5% годовых.

"Очевидно, что регулятор намерен повысить ключевую ставку. В текущей ситуации нужно охлаждать спрос на импорт, оказывая давление на кредитование. Это в том числе могло бы помочь остановить волну ослабления рубля. Вполне возможно увеличение ключевой ставки, например, на 1,5 процентного пункта — до 10%", — прокомментировал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

Он считает, что от более сильного повышения ЦБ может воздержаться в желании взять паузу до сентябрьского заседания, оценить ситуацию и, если понадобится, еще поднять ставку в сентябре. "Чрезмерное повышение ставки не требуется, так как нет рисков для финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 года", — добавил аналитик.

Согласен с этим и начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Следует учесть, что ситуация не такая критическая, как в декабре 2014 года и конце февраля — начале марта 2022 года, поэтому можно ожидать более умеренного повышения ключевой ставки, скажем, до 10%. Август оказался опять не без сюрпризов для российских финансов", — отметил он.

При этом управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин сразу после анонса внеочередного заседания ЦБ сказал РИА Новости, что регулятор может повысить ключевую ставку во вторник сразу на 2 процентного пункта — до 10,5%, что охладит спрос в экономике и подсократит объем импорта, тем самым стабилизировав курс рубля.

На июльском заседании Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых. Тогда же ЦБ немного изменил сигнал по ключевой ставке, отметив, что по-прежнему допускает ее дальнейшее повышение на ближайших заседаниях, но без оговорки, что это будет происходить в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления.

Следующее плановое заседание должно состояться 15 сентября.