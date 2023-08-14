МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Дефицит консолидированного бюджета РФ за первое полугодие текущего года, по предварительной оценке, составил 2,463 триллиона рублей, что 367 миллиардов рублей ниже показателей аналогичного периода прошлого года (2,83 триллиона рублей), следует из данных, опубликованных на сайте Минфина РФ. Рубль отреагировал ростом на сообщение о внеочередном заседании Центробанка

Доходы консолидированного бюджета за первые шесть месяцев составили 25,384 триллиона рублей против 26,318 триллиона рублей за аналогичный период прошлого года. Согласно данным министерства, нефтегазовые доходы за полгода составили 3,382 триллиона рублей, а ненефтегазовые — 22,003 триллиона рублей. В прошлом году за аналогичный период показатели составили 6,376 триллиона рублей и 19,942 триллиона рублей соответственно.

Кроме того, расходы консолидированного бюджета за полгода увеличились на 4,358 триллиона рублей, до 27,847 триллиона рублей с 23,489 триллиона рублей в прошлом году.

Таким образом, дефицит консолидированного бюджета РФ за первые шесть месяцев текущего года составил 2,5 триллиона рублей. При этом ненефтегазовый дефицит составил 5,844 триллиона рублей, что на 2,298 триллиона рублей выше, чем в прошлом году (3,546 триллиона рублей).

В начале июля Федеральное казначейство, опубликовало данные, согласно которым, доходы консолидированного бюджета РФ за пять месяцев составили 20,785 триллиона рублей, а расходы — 23,142 триллиона рублей. Таким образом, дефицит консолидированного бюджета за январь-май составил 2,357 триллиона рублей.