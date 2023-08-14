МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Проект отзыва правительства России на законопроект о "честных ценниках", отражающих в том числе цену за округленную единицу измерения товара (килограмм или литр), находится на согласовании с заинтересованными органами власти, рассказали РИА Новости в Минпромторге РФ. В АКОРТ назвали последствия введения "честных ценников"

"В данный момент проект отзыва правительства на данный законопроект проходит установленную процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти", — заявили в Минпромторге, комментируя законопроект о так называемой честной цене.

В начале августа вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного ценника". Так, на ценнике для молока было напечатано две графы — в одной дается цена производителя за упаковку, в другой — цена товара за литр. До этого, 6 июня, Чернышов сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм.

Однако в этот понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минпромторга в Государственно-правовое управление президента написала, что министерство раскритиковало предложения, связанные с "честной ценой", полагая, что торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах. А для некоторых категорий товаров, в том числе чипсов или чая, такой подход и вовсе неактуален, считает ведомство.

В свою очередь председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил РИА Новости, что введение "честных ценников", потребует ручного пересчета, что не только может привести к издержкам со стороны торговых сетей, но и увеличит риски ошибок в расчетах. При этом Генеральная прокуратура на фоне сложившейся дискуссии предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за манипуляции с ценами.