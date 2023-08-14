МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник немного снизились, завершив день вблизи 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Золото дешевеет на укрепляющемся долларе

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,2 доллара (+1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 421,2 доллара (+4,9%), ценовой минимум – 379,9 доллара (-5,4%). Последние фьючерсы торговались по 399,7 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 401,5 доллара за тысячу кубометров.

Котировки в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского СПГ. Возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ.