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Газ в Европе подешевел по итогам торгов в понедельник
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Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник немного снизились, завершив день вблизи 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE... ПРАЙМ, 14.08.2023
энергетика, рынки, экономика, новости, газ, европа, цены на газ в европе
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник немного снизились, завершив день вблизи 400 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 409,2 доллара (+1,9%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум в понедельник составил 421,2 доллара (+4,9%), ценовой минимум – 379,9 доллара (-5,4%). Последние фьючерсы торговались по 399,7 доллара (-0,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 401,5 доллара за тысячу кубометров.
Котировки в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.
Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского СПГ. Возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ.