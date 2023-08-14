МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы преимущественно выросли в понедельник после значительного снижения в пятницу, следует из данных торгов. Нефть дешевеет в ожидании новых макроэкономических данных из Китая

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,23%, до 7507,15 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,12%, до 7348,84 пункта, немецкий DAX — на 0,45%, до 15903,45 пункта.

На предыдущей торговой сессии, в пятницу, индексы закрылись в минусе примерно на 1%. Инвесторы оценивали перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии после данных о британском ВВП, которые оказались лучше прогнозов.

В течение текущей недели, по словам аналитиков, динамика на рынках будет определяться поступающей макроэкономической информацией. Так, во вторник будет опубликована статистика по промпроизводству, розничным продажам и безработице в Китае. В среду станут известны данные об инфляции в Великобритании, которая, как ожидается, в годовом выражении по итогам июля замедлилась до 6,8% с 7,9% в июне. В этот же день будет опубликован протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"На этой неделе настроения на рынке будут меняться в зависимости о таких данных, как статистика по Китаю, протокол заседания ФРС и инфляция в Великобритании", — цитирует агентство Блумберг главного инвестиционного директора по акциям и активам M&G Plc Фабиану Федели (Fabiana Fedeli).