2023-08-14T23:30:00+03:00
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Аналитики оценили вступление Боливии в БРИКС
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Вступление Боливии в БРИКС будет способствовать экономическому развитию страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. "Страна с обширными природными ресурсами в виде лития,... ПРАЙМ, 14.08.2023
экономика, новости, боливия, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 авг — ПРАЙМ. Вступление Боливии в БРИКС будет способствовать экономическому развитию страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"Страна с обширными природными ресурсами в виде лития, железа, газа может воспользоваться преимуществами многополярного (мира), чтобы расширить торговлю и стратегические связи с другими странами", — отметил международный аналитик Уго Силес.
В свою очередь, эксперт по вопросам геополитики Рауль Руис отметил, что Боливия стремится укрепить свою позицию и влияние в международных делах через торговое сотрудничество.
Руис отметил, что, вступив в БРИКС, Боливия получит "экономические преимущества, (возможность) обмена знаниями и технологиями".
"Активное участие андской страны в БРИКС могло бы способствовать ее международному продвижению и экономическому развитию", — полагает политолог Марсело Арекипа.
Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, она примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.