САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 14 авг — ПРАЙМ. Вступление Боливии в БРИКС будет способствовать экономическому развитию страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости. На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

"Страна с обширными природными ресурсами в виде лития, железа, газа может воспользоваться преимуществами многополярного (мира), чтобы расширить торговлю и стратегические связи с другими странами", — отметил международный аналитик Уго Силес.

В свою очередь, эксперт по вопросам геополитики Рауль Руис отметил, что Боливия стремится укрепить свою позицию и влияние в международных делах через торговое сотрудничество.

Руис отметил, что, вступив в БРИКС, Боливия получит "экономические преимущества, (возможность) обмена знаниями и технологиями".

"Активное участие андской страны в БРИКС могло бы способствовать ее международному продвижению и экономическому развитию", — полагает политолог Марсело Арекипа.

Ранее Боливия официально уведомила о желании присоединиться к БРИКС, она примет участие в саммите в ЮАР 22-24 августа.