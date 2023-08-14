МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ разрешил управляющим компаниям разморозить заблокированные вследствие недружественных действий иностранных государств ценные бумаги компаний, зарегистрированных за рубежом, но ведущих операционную деятельность преимущественно в России или других странах ЕАЭС, следует из информационного письма регулятора управляющим компаниям и Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). На что ставить будем? ЦБ объявил внеочередное заседание

"Банк России в связи с поступающими обращениями управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов… полагает возможным принятие управляющей компанией заблокированного фонда решения о неотнесении… ценных бумаг к заблокированным активам, если данные ценные бумаги не относятся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования и соответствуют одному из следующих критериев", — говорится в сообщении.

Так, среди критериев, позволяющих разморозить бумаги ЦБ выделяет то, что они должны являться "бумагами иностранных эмитентов, допущенными российским организатором торговли к организованным торгам", а также что "фактическая возможность управляющей компании заблокированного фонда распоряжаться указанными ценными бумагами путем заключения сделок на организованных торгах российского организатора торговли" не должна быть ограничена.

Уточняется, что более 50% выручки иностранного эмитента по данным, содержащимся в отчетности эмитента за 2021 год, должны быть сформированы от осуществления им деятельности на территории России или иностранного государства — члена ЕАЭС.

Также бумаги могут быть разморожены, если они "являются российскими депозитарными расписками или… иностранными депозитарными расписками… допущенными российским организатором торговли к организованным торгам… и фактическая возможность управляющей компании распоряжаться (ими — ред.)… не ограничена, при условии, что более 50% выручки эмитента… за 2021 год сформированы от деятельности на территории РФ и (или) ЕАЭС", сообщает ЦБ РФ.