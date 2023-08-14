ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры. Спасатели потушили пожар на складе в Подмосковье

"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в сообщении в Telegram-канале югорского правительства.

Информация, что в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка произошел хлопок с последующим возгоранием, поступила в 20.20 мск.

По данным властей, сейчас на Талинском месторождении происходит горение на площади 100 квадратных метров, на место ЧП выехали силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.