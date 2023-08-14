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Два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре
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Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры. "Пострадало семь человек,... ПРАЙМ, 14.08.2023
экономика, новости, россия, югра, взрыв, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает правительство Югры.
"Пострадало семь человек, из них погибло два человека. Пострадавшие доставляются в БУ ХМАО-Югры "Няганская окружная больница", — говорится в сообщении в Telegram-канале югорского правительства.
Информация, что в Октябрьском районе на 95-м кусте Талинского участка произошел хлопок с последующим возгоранием, поступила в 20.20 мск.
По данным властей, сейчас на Талинском месторождении происходит горение на площади 100 квадратных метров, на место ЧП выехали силы и средства Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона, в том числе четыре единицы техники. Предположительно, в очаге горения находятся баллоны с азотом, подчеркнули в правительстве.