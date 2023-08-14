ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг — ПРАЙМ. Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС. Два человека погибли при взрыве на нефтяном месторождении в Югре

По данным ведомства, в 20.13 мск диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти, на месте происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники.

"На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна — МЧС России. В 23.59 (21.59 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Ранее власти сообщили, что при хлопке с последующим возгоранием на 95 кусте Талинского участка два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Няганскую окружную больницу.