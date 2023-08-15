МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Пожар на АЗС в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. Число погибших при ЧП в Махачкале возросло до 12

"Пожар на автозаправочной станции в Махачкале локализован на площади 600 квадратных метров", — говорится в сообщении.

По данным МЧС России, вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре и взрыве в автосервисе и на заправке на трассе в Махачкале. В ликвидации ЧП задействованы 260 человек и 80 единиц техники. В МЧС России также сообщали, что площадь пожара составляет, предварительно, 500 квадратных метров.

По последним данным, погибли 12, сред них два ребенка, пострадали 56 человек, сред них — 13 детей.

В МВД Дагестана сообщали, что на автосервисе взорвались только две цистерны из восьми, есть большой риск повторных возгораний.