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2023
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Аналитики ждут роста розничных продаж в США в июле
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. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,4%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского... ПРАЙМ, 15.08.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, сша, розничные продажи, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,4%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики.
Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли во вторник, 15 августа, в 15.30 мск.
В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в апреле-июне показатель остался на уровне марта-мая в 4%.
В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе остался на уровне предыдущего месяца в минус 14,7 пункта.