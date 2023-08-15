МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в июле увеличился на 0,4%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Под США заложили бензиновую бомбу

Официальная статистика будет опубликована в пресс-релизе американского министерства торговли во вторник, 15 августа, в 15.30 мск.

В 9.00 мск Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании обнародует данные по безработице в стране. Эксперты прогнозируют, что в апреле-июне показатель остался на уровне марта-мая в 4%.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в августе остался на уровне предыдущего месяца в минус 14,7 пункта.