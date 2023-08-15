МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в понедельник, что замедление роста китайской экономики, российско-украинский конфликт и катастрофы, связанные с изменением климата, могут представлять угрозы для мировой экономики, но в то же время выразила оптимизм относительно состояния экономики США.

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Йеллен отметила, что замедление китайской экономики может отразиться на экономке США, но больше всего повлияет на экономики соседей Китая в Азии

"Я очень положительно оцениваю общие перспективы в США", — сказала она, добавив, что, хотя угроза рецессии в США все еще сохраняется, она по-прежнему убеждена, что американская экономика продолжает расти здоровыми темпами, а рынок труда остается очень сильным.