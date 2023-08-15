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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230815/841441658.html
Йеллен оценила общее состояние американской экономики положительно
Экономика
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. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в понедельник, что замедление роста китайской экономики, российско-украинский конфликт и катастрофы, связанные с изменением климата,... ПРАЙМ, 15.08.2023
экономика, новости, сша, экономика сша, джанет йеллен
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала в понедельник, что замедление роста китайской экономики, российско-украинский конфликт и катастрофы, связанные с изменением климата, могут представлять угрозы для мировой экономики, но в то же время выразила оптимизм относительно состояния экономики США.
Йеллен отметила, что замедление китайской экономики может отразиться на экономке США, но больше всего повлияет на экономики соседей Китая в Азии
"Я очень положительно оцениваю общие перспективы в США", — сказала она, добавив, что, хотя угроза рецессии в США все еще сохраняется, она по-прежнему убеждена, что американская экономика продолжает расти здоровыми темпами, а рынок труда остается очень сильным.