МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в апреле-июне вырос до 4,2% с 4% в марте-мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Британские ученые предрекли экономике страны "потерянные годы"

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне 4%. Значение в 4,2% стало самым высоким с августа-октября 2021 года, когда безработица также составляла 4,2%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в апреле-июне составило 1,439 миллиона человек, поднявшись на 145 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 137 тысяч и составило 32,929 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,7%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 8,2%, без учета — на рекордные 7,8%. Прогнозы составляли 7,3% и 7,4% соответственно.