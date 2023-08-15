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Безработица в Британии выросла в апреле-июне
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. Уровень безработицы в Великобритании в апреле-июне вырос до 4,2% с 4% в марте-мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 15.08.2023
экономика, новости, великобритания, безработица в великобритании
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в апреле-июне вырос до 4,2% с 4% в марте-мае, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне 4%. Значение в 4,2% стало самым высоким с августа-октября 2021 года, когда безработица также составляла 4,2%.
При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в апреле-июне составило 1,439 миллиона человек, поднявшись на 145 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в апреле-июне выросло в годовом выражении на 137 тысяч и составило 32,929 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,7%.
Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 8,2%, без учета — на рекордные 7,8%. Прогнозы составляли 7,3% и 7,4% соответственно.